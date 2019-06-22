Меркель закликає США та Іран до переговорів
"Я кажу, що повинні бути не просто надія, потрібно проводити надзвичайно серйозну роботу. На мою думку, має бути політичне рішення", - сказала Меркель в суботу під час релігійного заходу в Дортмунді, повідомляє пресслужба глави уряду.
Сама канцлер збирається докласти всіх зусиль для пошуку саме такого рішення.
Вона зазначила, що ця тема буде порушена на саміті G20 наступного тижня в Осаці, принаймні на двосторонніх рівнях.
Раніше в пресслужбі Меркель наголошували на необхідності ретельного аналізу подій у Перській затоці, які призвели до нинішньої ескалації.
Нагадаємо, що в березні цього року Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, протягом якої обговорили питання, що стосуються фінансування НАТО, України і торгівлі.
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