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Меркель закликає США та Іран до переговорів

"Я кажу, що повинні бути не просто надія, потрібно проводити надзвичайно серйозну роботу. На мою думку, має бути політичне рішення"
Канцлер Німеччини Анґела Меркель сподівається на мирне закінчення кризи між США та Іраном.
Меркель закликає США та Іран до переговорів Фото: ap.org

"Я кажу, що повинні бути не просто надія, потрібно проводити надзвичайно серйозну роботу. На мою думку, має бути політичне рішення", - сказала Меркель в суботу під час релігійного заходу в Дортмунді,  повідомляє пресслужба глави уряду.

Сама канцлер збирається докласти всіх зусиль для пошуку саме такого рішення.

Вона зазначила, що ця тема буде порушена на саміті G20 наступного тижня в Осаці, принаймні на двосторонніх рівнях.

Раніше в пресслужбі Меркель наголошували на необхідності ретельного аналізу подій у Перській затоці, які призвели до нинішньої ескалації.

Нагадаємо, що в березні цього року Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, протягом якої обговорили питання, що стосуються фінансування НАТО, України і торгівлі.

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22 06 2019 20:53
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