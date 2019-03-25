Трамп і Меркель поспілкувалися про Україну і обговорили питання фінансування НАТО
У заяві Білого дому наголошено, що розмова керівників двох країн "стосувалася торгівлі, дискусій про "Брекзит" у Великобританії та майбутніх зустрічей". Можновладний представник адміністрації Трампа також зазначив, що йшлося про фінансування НАТО, повідомляє "Радіо Свобода".
Як відомо, Трамп уже давно критикує Німеччину й інших союзників НАТО за те, що вони, за його словами, не платять достатньо коштів для власної оборони і "стають фінансовим тягарем для США".
Представник уряду Німеччини Стефан Сейберт також зазначив, що в розмові йшлося про Україну, але не конкретизував, про що саме.
Нагадаємо, на початку березня Меркель відмовилася від пропозиції США відправити кораблі в Керченську протоку, щоб показати російському президенту Володимирові Путіну, що західні держави не відмовляться від свого доступу до цих вод.
Напередодні Німеччина запевнила Україну в готовності скерувати кораблі ВМС Бундесверу в Чорне море, щоб підтримувати Україну в питаннях деескалації та стримування збройної агресії РФ, а також домагатися звільнення українських військовополонених моряків.
Зазначимо, що країни НАТО досягли домовленості наближати свої оборонні витрати до 2% ВВП протягом 10 років. Трамп наполягає, щоб до 2024 року вони становили "не менш ніж 2%".
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