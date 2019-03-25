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Трамп і Меркель поспілкувалися про Україну і обговорили питання фінансування НАТО

"Розмова також стосувалася торгівлі, дискусій про Brexit у Великобританії і майбутніх зустрічей"
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, протягом якої обговорили питання, що стосуються фінансування НАТО, України і торгівлі.
Трамп і Меркель поспілкувалися про Україну і обговорили питання фінансування НАТО Фото: AP

У заяві Білого дому наголошено, що розмова керівників двох країн "стосувалася торгівлі, дискусій про "Брекзит" у Великобританії та майбутніх зустрічей". Можновладний представник адміністрації Трампа також зазначив, що йшлося про фінансування НАТО, повідомляє "Радіо Свобода".

Як відомо, Трамп уже давно критикує Німеччину й інших союзників НАТО за те, що вони, за його словами, не платять достатньо коштів для власної оборони і "стають фінансовим тягарем для США".

Представник уряду Німеччини Стефан Сейберт також зазначив, що в розмові йшлося про Україну, але не конкретизував, про що саме.

Нагадаємо, на початку березня Меркель відмовилася від пропозиції США відправити кораблі в Керченську протоку, щоб показати російському президенту Володимирові Путіну, що західні держави не відмовляться від свого доступу до цих вод.

Напередодні Німеччина запевнила Україну в готовності скерувати кораблі ВМС Бундесверу в Чорне море, щоб підтримувати Україну в питаннях деескалації та стримування збройної агресії РФ, а також домагатися звільнення українських військовополонених моряків.

Зазначимо, що країни НАТО досягли домовленості наближати свої оборонні витрати до 2% ВВП протягом 10 років. Трамп наполягає, щоб до 2024 року вони становили "не менш ніж 2%".

 

 

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25 03 2019 09:36
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