Трамп і Меркель поспілкувалися про Україну і обговорили питання фінансування НАТО

"Розмова також стосувалася торгівлі, дискусій про Brexit у Великобританії і майбутніх зустрічей"

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, протягом якої обговорили питання, що стосуються фінансування НАТО, України і торгівлі.

У заяві Білого дому наголошено, що розмова керівників двох країн "стосувалася торгівлі, дискусій про "Брекзит" у Великобританії та майбутніх зустрічей". Можновладний представник адміністрації Трампа також зазначив, що йшлося про фінансування НАТО, повідомляє "Радіо Свобода".

Як відомо, Трамп уже давно критикує Німеччину й інших союзників НАТО за те, що вони, за його словами, не платять достатньо коштів для власної оборони і "стають фінансовим тягарем для США".