Меркель заявила про необхідність підписання торговельної угоди ЄС-США
Євросоюзу потрібна торговельна угода зі США, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Нам потрібна торговельна угода зі США", - сказала вона в середу ввечері, виступаючи на зборах Об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK).
За словами канцлера, поки що процес триває не зовсім так, як уявляли собі політики в Брюсселі.
"Це виходить не так, як ми собі уявляли... Мандат обмежений", - зазначила вона. Проте необхідно прагнути цієї мети, вважає канцлер.
Формально переговори про торговельну угоду між ЄС і США розпочалися у квітні 2019 року, країни-члени Євросоюзу 15 квітня видали Єврокомісії мандат на переговори.
Нагадаємо, що Меркель підтвердила відхід із політики у 2021 році
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