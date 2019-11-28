Меркель заявила про необхідність підписання торговельної угоди ЄС-США

Формально переговори про торговельну угоду між ЄС і США розпочалися у квітні 2019 року, країни-члени Євросоюзу 15 квітня видали Єврокомісії мандат на переговори

"Нам потрібна торговельна угода зі США", - сказала вона в середу ввечері, виступаючи на зборах Об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK).

Євросоюзу потрібна торговельна угода зі США, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібна торговельна угода зі США", - сказала вона в середу ввечері, виступаючи на зборах Об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK).

За словами канцлера, поки що процес триває не зовсім так, як уявляли собі політики в Брюсселі.

"Це виходить не так, як ми собі уявляли... Мандат обмежений", - зазначила вона. Проте необхідно прагнути цієї мети, вважає канцлер.

Формально переговори про торговельну угоду між ЄС і США розпочалися у квітні 2019 року, країни-члени Євросоюзу 15 квітня видали Єврокомісії мандат на переговори.

Нагадаємо, що Меркель підтвердила відхід із політики у 2021 році