ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлер Німеччини Ангела Меркель 20 серпня відвідає Росію з офіційним візитом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до Києва
еркель приїде до Києва 22 серпня на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським
Ангела Меркель, Володимир Путін. Фото: AFP
Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
У Москві запланована зустріч Меркель з президентом Росії Владіміром Путіним, сказав Зайберт і додав, що деталі обох візитів будуть оприлюднені наступного тижня.
Раніше стало відомо, що Меркель приїде до Києва 22 серпня на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Очевидно, однією з головних тем переговорів буде газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершується у Балтійському морі.
Меркель також запросили долучитись до саміту Кримської платформи наступного дня, але її участь залишається під питанням.
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