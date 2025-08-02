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Мерц анонсує рішення щодо санкцій проти Ізраїлю найближчим часом

02 серпня 2025, 13:26
Мерц анонсує рішення щодо санкцій проти Ізраїлю найближчим часом
Wikipedia
Рішення залежитиме від звіту міністра закордонних справ, який перебуває з візитом на Близькому Сході.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що рішення про можливі санкції проти Ізраїлю у зв’язку з війною в секторі Гази може бути ухвалене найближчим часом, а саме після отримання звіту від міністра закордонних справ, який наразі перебуває з візитом на Близькому Сході.

Заяву Мерца наводить DW.

За словами канцлера, на засіданні урядового кабінету з безпеки 28 липня вже обговорювалися можливі подальші дії Німеччини у співпраці з європейськими партнерами.

"Ми дочекаємося звіту міністра та ухвалимо всі наступні рішення", — заявив Мерц у п’ятницю.

Він також охарактеризував ситуацію в секторі Гази як "неприйнятну" і підкреслив, що вона має бути змінена якомога швидше.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вирушив до Ізраїлю 31 липня. Під час візиту до населеного пункту Тайбе на Західному березі річки Йордан він закликав Ізраїль карати поселенців, які вчиняють насильство щодо палестинців.

Цього тижня ми писали, що Німеччина та Італія блокують санкції ЄС проти Ізраїлю

 
НімеччинаІзраїльсанкції

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