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Німеччина та Італія блокують санкції ЄС проти Ізраїлю

30 липня 2025, 14:47
Німеччина та Італія блокують санкції ЄС проти Ізраїлю
Фото: Укрінформ
Тому Блок не погодив рішення щодо посилення тиску на Єрусалим.

Низка країн Європейського Союзу, зокрема Німеччина та Італія, виступили проти жорстких кроків щодо Ізраїлю через гуманітарну ситуацію в Секторі Гази.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.

За даними джерел, через позицію цієї групи держав на засіданні Комітету постійних представників країн-членів у Брюсселі не вдалося погодити рішення щодо посилення тиску на Ізраїль. З

Так, гальмується обговорення ініціативи Єврокомісії щодо можливого призупинення участі Ізраїлю у науковій програмі "Горизонт Європа", яка фінансує дослідження та інновації.

Також цього тижня Нідерланди заборонили в'їзд ізраїльським міністрам і викликали посла через ситуацію в Газі.

 

ІзраїльсанкціїЄвросоюз

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