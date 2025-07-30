Німеччина та Італія блокують санкції ЄС проти Ізраїлю

Тому Блок не погодив рішення щодо посилення тиску на Єрусалим.

Низка країн Європейського Союзу, зокрема Німеччина та Італія, виступили проти жорстких кроків щодо Ізраїлю через гуманітарну ситуацію в Секторі Гази.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.

За даними джерел, через позицію цієї групи держав на засіданні Комітету постійних представників країн-членів у Брюсселі не вдалося погодити рішення щодо посилення тиску на Ізраїль. З

Так, гальмується обговорення ініціативи Єврокомісії щодо можливого призупинення участі Ізраїлю у науковій програмі "Горизонт Європа", яка фінансує дослідження та інновації.

Також цього тижня Нідерланди заборонили в'їзд ізраїльським міністрам і викликали посла через ситуацію в Газі.