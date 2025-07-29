Нідерланди заборонили в’їзд ізраїльським міністрам і викликали посла через ситуацію в Газі

В’їзд заборонили через їхні заклики до насильства і загострення ситуації в секторі Гази.

Уряд Нідерландів викликав посла Ізраїлю через ситуацію в секторі Гази та заборонив в’їзд двом ультраправим ізраїльським міністрам.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на офіційну заяву.

Нідерланди засуджують "нестерпну й неприйнятну" ситуацію в Газі та звинувачують міністрів Ітамара Бен-Ґвира та

Безалеля Смотрича у підбурюванні до насильства проти палестинців і закликах до "етнічного очищення".

Також уряд підтримує рекомендації ЄС обмежити доступ Ізраїлю до провідної програми фінансування досліджень і виступатиме за торговельні санкції, якщо буде доведено порушення угоди щодо збільшення гуманітарної допомоги.

Крім того, днями Обама виступив за негайну допомогу Газі.