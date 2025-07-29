Нідерланди заборонили в’їзд ізраїльським міністрам і викликали посла через ситуацію в Газі
Уряд Нідерландів викликав посла Ізраїлю через ситуацію в секторі Гази та заборонив в’їзд двом ультраправим ізраїльським міністрам.
Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на офіційну заяву.
Нідерланди засуджують "нестерпну й неприйнятну" ситуацію в Газі та звинувачують міністрів Ітамара Бен-Ґвира та
Безалеля Смотрича у підбурюванні до насильства проти палестинців і закликах до "етнічного очищення".
Також уряд підтримує рекомендації ЄС обмежити доступ Ізраїлю до провідної програми фінансування досліджень і виступатиме за торговельні санкції, якщо буде доведено порушення угоди щодо збільшення гуманітарної допомоги.
Крім того, днями Обама виступив за негайну допомогу Газі.