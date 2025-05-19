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ПОЛІТИКА

Мерц береться залагодити конфлікт між Мелоні та Макроном – FT

19 травня 2025, 10:21
Мерц береться залагодити конфлікт між Мелоні та Макроном – FT
Wikipedia
Джорджу Мелоні вже розкритикували навіть у власній країні.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні опинилася в центрі дипломатичного скандалу після того, як її виключили з неформальної групи європейських лідерів, які координують з Білим домом дії щодо врегулювання війни в Україні. Інцидент спричинив гостру суперечку між Римом і Парижем, яку наразі намагається владнати канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє Financial Times.

Конфлікт вибухнув у п’ятницю, 16 травня, після того як президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Мелоні в поширенні неправдивої інформації. Йшлося про її відсутність на зустрічі європейських лідерів із президентом України Володимиром Зеленським та у спільній розмові з президентом США Дональдом Трампом.

Хоча Мелоні брала участь у саміті Європейської політичної спільноти в Албанії, де були присутні близько 40 лідерів, вона не приєдналася до ключового секційного засідання. Там Макрон, Мерц, прем’єр Британії Кір Стармер і прем’єр Польщі Дональд Туск обговорювали результати мирних переговорів між Україною і росією в Стамбулі та провели координаційну розмову з Трампом і Зеленським. Після розмови лідери оприлюднили спільну заяву, де назвали вимоги кремля "неприйнятними".

Мелоні пояснила своє невключення до групи тим, що Італія не планує надсилати війська в Україну в рамках запропонованої "коаліції охочих» для гарантування безпеки після потенційного мирного врегулювання. «Італія вже давно заявила, що не бажає відправляти війська в Україну. Тож немає сенсу брати участь у форматах із такими цілями", — заявила вона журналістам.

У відповідь Макрон зазначив, що розгортання військ не обговорювалося ані в Тирані, ані під час поїздки до Києва. "Мова йде про припинення вогню. Ми повинні уникати поширення фейків — цього і так достатньо з боку росії", — сказав французький президент.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже провів зустріч з Мелоні у Римі напередодні меси Папи Лева XIV і закликав до примирення. За його словами, Італія має бути повноправним учасником усіх європейських мирних ініціатив щодо України. "Я проведу консультації в ЄС, щоб Італія була повністю залучена до наших зусиль. Ми не повинні дозволити розділити себе", — заявив Мерц.

На спільній пресконференції Мелоні закликала відкинути «особисті антипатії» і зосередитися на єдності Заходу. Вона вкотре повторила, що виступає за "справедливий мир", який не передбачає поступок агресору.

Утім, її відсутність у вузькому колі європейських лідерів викликала хвилю критики в Італії. Опозиція звинувачує її в ізоляції країни на міжнародній арені, а дехто — в тому, що вона дозволяє особистим емоціям впливати на зовнішню політику. "Мелоні — захисниця національних інтересів, але не брати участі через особисту неприязнь — це неприйнятно", — заявив депутат-центрист Карло Календа.

Неприязнь між Макроном і Мелоні триває з часу її приходу до влади. Раніше французький лідер не запросив її на приватну вечерю із Зеленським у 2023 році. Її стосунки з попередником Мерца — Олафом Шольцем — також були напруженими, зокрема через суперечливу міграційну політику.

Фрідріх Мерц, навпаки, намагається налагодити контакт із Мелоні. У своїх виступах він публічно звертається до неї на "ти" і підкреслює партнерство. Він також зазначив, що нині Європа зосереджена на досягненні безумовного припинення вогню з боку росії, а питання військової присутності поки не стоїть на порядку денному.

Водночас переговори у Стамбулі завершилися без прориву — росія висунула неприйнятні для Києва вимоги. У відповідь європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти москви.

Емануель МакронДжорджія МелоніФрідріх Мерц

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