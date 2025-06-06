Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Мерц дав відсіч Трампу за критику України — The Washington Post

06 червня 2025, 13:49
Мерц дав відсіч Трампу за критику України — The Washington Post
джерело DR
Журналісти WP відзначили, що така пряма відповідь Трампу щодо України — рідкісний приклад захисту Києва в Овальному кабінеті.

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц на закритій зустрічі з Дональдом Трампом дав рішучу відсіч його звичній риториці щодо війни в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post.

Під час обговорення конфлікту в Овальному кабінеті Трамп спробував прирівняти відповідальність сторін, порівнявши війну з бійкою між дітьми: "Це як коли двоє дітей б’ються, і їх важко розтягнути". Він також зазначив, що його шокують супутникові знімки з поля бою: "Там усюди тіла, руки, голови, ноги. Це просто безглуздо".

Однак на цьому моменті Мерц перервав Трампа й чітко окреслив відповідального:
"Це тільки російська зброя проти України. Українська сторона ніколи не вела вогонь по цивільних, на відміну від росії. Україна б’є лише по військових цілях. У цьому й полягає різниця", — наголосив він.

Трамп намагався знову уникнути прямого засудження кремля, відповівши, що говорить лише про насильство як явище:
"Але ж ви можете сказати те ж саме і про міста. Вони теж зазнають ударів. Це жахлива, жахлива річ", — сказав він.

Журналісти WP відзначили, що така пряма відповідь Трампу щодо України — рідкісний приклад захисту Києва в Овальному кабінеті. Сам Трамп неодноразово критикував підтримку України й демонстрував зневагу до президента Володимира Зеленського.

Мерц підкреслив, що Німеччина та США тепер мають "спільний обов’язок" діяти більш рішуче щодо кремля, аби змусити його припинити війну в Україні.

війнаДональд Трамппідтримка УкраїниФрідріх Мерц

Останні матеріали

Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється