Мерц дав відсіч Трампу за критику України — The Washington Post

Журналісти WP відзначили, що така пряма відповідь Трампу щодо України — рідкісний приклад захисту Києва в Овальному кабінеті.

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц на закритій зустрічі з Дональдом Трампом дав рішучу відсіч його звичній риториці щодо війни в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post.

Під час обговорення конфлікту в Овальному кабінеті Трамп спробував прирівняти відповідальність сторін, порівнявши війну з бійкою між дітьми: "Це як коли двоє дітей б’ються, і їх важко розтягнути". Він також зазначив, що його шокують супутникові знімки з поля бою: "Там усюди тіла, руки, голови, ноги. Це просто безглуздо".

Однак на цьому моменті Мерц перервав Трампа й чітко окреслив відповідального:

"Це тільки російська зброя проти України. Українська сторона ніколи не вела вогонь по цивільних, на відміну від росії. Україна б’є лише по військових цілях. У цьому й полягає різниця", — наголосив він.

Трамп намагався знову уникнути прямого засудження кремля, відповівши, що говорить лише про насильство як явище:

"Але ж ви можете сказати те ж саме і про міста. Вони теж зазнають ударів. Це жахлива, жахлива річ", — сказав він.

Журналісти WP відзначили, що така пряма відповідь Трампу щодо України — рідкісний приклад захисту Києва в Овальному кабінеті. Сам Трамп неодноразово критикував підтримку України й демонстрував зневагу до президента Володимира Зеленського.

Мерц підкреслив, що Німеччина та США тепер мають "спільний обов’язок" діяти більш рішуче щодо кремля, аби змусити його припинити війну в Україні.