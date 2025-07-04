Мерц добивається таємної збройової угоди з Трампом для України – Bild

Запит до США було надіслано пару тижнів тому.

Уряд ФРН на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом працює над тим, аби передати Україні нові системи протиповітряної оборони й ракети за допомогою таємної угоди зі США.

Про це повідомляє портал Bild.

Пару тижнів тому главі Пентагону Піту Гегсету надіслали запит на таємну угоду, яка передбачає передання двох зенітних ракетних комплексів Patriot.

Видання пише, що раніше Україна намагалася купити системи Patriot напряму у США, однак без успіху.

Пізніше Київ звернувся по допомогу до Німеччини, однак зараз незрозуміло, як рішення США зупинити постачання озброєння вплине на домовленості з Берліном.

На тлі того, що адміністрація Трампа зупинила передання зброї, яке погодила попередня адміністрація США, у німецькому уряді побоюються, що США можуть відмовити й у проханні Німеччини.

Скасування постачання зброї також обговорювали на засіданні уряду 2 липня, адже втрату зброї зі США компенсувати неможливо.

Але журналісти пишуть, що "Німеччина та інші союзники тепер хочуть спробувати принаймні забезпечити Україну системами Patriot із власних запасів".

Джерела у службах безпеки вважають, що масовані російські авіаудари по Україні, зокрема, мають на меті виснажити арсенал ракет Patriot країни, а рішення США, яке схвалила росия, зробило ситуацію ще драматичнішою. Експерт із питань країни-агресора Росії Ян Берендс пояснив в інтерв'ю Bild, що рішення президента США Дональда Трампа не є несподіванкою і що "Трамп зараз реалізує політику, яку він давно оголосив". Він зазначив, що виведення американських військ – це "час Європи" й що Німеччина, Франція і Польща мають "якомога швидше заповнити прогалини, які створила Америка".

Однак вчора Держдеп США заявив, що вони не зупинили постачання зброї Україні.