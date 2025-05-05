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Мерц думає про заборону партії "Альтернативи для Німеччини"

05 травня 2025, 20:58
Мерц думає про заборону партії
Wikipedia
Проте спочатку треба дочекатись висновок Міністерства внутрішніх справ ФРН.

Голова Християнсько-демократичного союзу і майбутній канлцер Німеччини Фрідріх Мерц обережно обмовився щодо можливості заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це інформує Spiegel.

Мерц оголосив, що його уряд повинен буде "ретельно проаналізувати" звіт Федерального відомства з захисту конституції, яке оголосило "АдН" правоекстремістською.

За його словами, раніше висновку Міністерства внутрішніх справ він не хоче "давати рекомендацій щодо подальших висновків з боку уряду". 

Лідер ХДС додав, що ще не ознайомився із самим звітом.

Це правильно, що я його не знаю, бо це внутрішня процедура між Міністерством внутрішніх справ і Федеральним відомством з охорони конституції", – зазначив Мерц. 

Він додав, що вже після аналізу можна буде "зробити перші висновки".

Нагадаємо, що сьогодні німецькі ХДС/ХСС і СДПН офіційно підписали коаліційну угоду.

 

НімеччинаФрідріх МерцАльтернативи для Німеччини

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