Німецькі ХДС/ХСС і СДПН офіційно підписали коаліційну угоду

Це стане п’ятою в історії ФРН коаліцією в такому складі.

Правоконсерватори ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписали коаліційну угоду.

Про це повідомляє Spiegel.

Сьогодні, 5 травня, лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини офіційно підписали коаліційну угоду.

Документ називається "Відповідальність задля Німеччини" був підписаний через 10 тижнів після дострокових виборів остаточно закріплює формат нового уряду.

Це стане п’ятою в історії ФРН коаліцією в такому складі.

Ймовірний канцлер, лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що партії "візьмуться до роботи з першого ж дня".

"Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписуємо чітко демонструє наше прагнення працювати серйозно, сфокусовано, з розумінням проблем", – заявив Мерц.

Раніше Мерц оголосив міністрів від консерваторів.