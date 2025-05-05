Німецькі ХДС/ХСС і СДПН офіційно підписали коаліційну угоду
Правоконсерватори ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписали коаліційну угоду.
Про це повідомляє Spiegel.
Сьогодні, 5 травня, лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини офіційно підписали коаліційну угоду.
Документ називається "Відповідальність задля Німеччини" був підписаний через 10 тижнів після дострокових виборів остаточно закріплює формат нового уряду.
Це стане п’ятою в історії ФРН коаліцією в такому складі.
Ймовірний канцлер, лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що партії "візьмуться до роботи з першого ж дня".
"Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписуємо чітко демонструє наше прагнення працювати серйозно, сфокусовано, з розумінням проблем", – заявив Мерц.
Раніше Мерц оголосив міністрів від консерваторів.