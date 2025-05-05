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Німецькі ХДС/ХСС і СДПН офіційно підписали коаліційну угоду

05 травня 2025, 15:44
Німецькі ХДС/ХСС і СДПН офіційно підписали коаліційну угоду
Фото: з вільного доступу
Це стане п’ятою в історії ФРН коаліцією в такому складі.

Правоконсерватори ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписали коаліційну угоду.

Про це повідомляє Spiegel.

Сьогодні, 5 травня, лідери Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини офіційно підписали коаліційну угоду.

Документ називається "Відповідальність задля Німеччини" був підписаний через 10 тижнів після дострокових виборів остаточно закріплює формат нового уряду. 

Це стане п’ятою в історії ФРН коаліцією в такому складі.

Ймовірний канцлер, лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що партії "візьмуться до роботи з першого ж дня".

"Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписуємо чітко демонструє наше прагнення працювати серйозно, сфокусовано, з розумінням проблем", – заявив Мерц. 

Раніше Мерц оголосив міністрів від консерваторів.

 

коаліціяНімеччина

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