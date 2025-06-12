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Мерц і Пісторіус відкинули вимоги СДПН відновити відносини з росією

12 червня 2025, 09:03
Мерц і Пісторіус відкинули вимоги СДПН відновити відносини з росією
Фото: з вільного доступу
Партія СПДН входить в коаліцію уряду.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив про єдність коаліції, куди увійшли Соціал-демократична партія, але в колах якої почали поширювати заклики до перегляду політики щодо рф.

Про це він заявив на пресконференції в Берліні, передає телеканал n-tv.

На вимогу прокоментувати заклики членів СДПН до дипломатичного зближення з москвою і припинення політики озброєння Мерц сказав, що коаліція дотримується одностаїної позиції в цих питаннях.

"У федеральному уряді між ХДС, ХСС і СДПН ми повністю єдині в оцінці війни, яку росія веде проти України, і в наслідках, які з цього слід зробити. І я розраховую на те, що ця єдність збережеться", – додав він.

За словами німецького канцлера, з огляду на останні російські атаки на Україну необхідно усвідомити, що "росія є загрозою для безпеки всього Альянсу".

росія є ризиком для безпеки по обидва боки Атлантики, тому на саміті НАТО буде ухвалене рішення про довгострокове збільшення витрат на оборону, додав Мерц.

 

РосіяНімеччинаСПДН

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