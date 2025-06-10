Мерц звинуватив росію у воєнних злочинах і терорі проти мирного населення України

Мерц звинуватив росію в "найсерйозніших військових злочинах".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував росію за удари по Україні, які він назвав терором проти цивільного населення.

Як повідомляє Welt, таку заяву німецький канцлер зробив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Зазначається, що Мерц звинуватив росію в "найсерйозніших військових злочинах" за нещодавні масовані атаки на Київ та інші українські міста.

Він наголосив, що протягом останніх кількох днів російські війська "свідомо і безжально" атакували цивільне населення України із застосуванням численних безпілотників і крилатих ракет.

Фрідріх Мерц додав, що ці атаки були "терором проти цивільного населення" і "чим завгодно, але тільки не пропорційною відповіддю" на "дуже точні" українські удари по російських військові аеродромах.

У ніч проти 10 серпня росія запустила по Україні 315 безпілотників та сім ракет (дві крилатих і п’ять балістичних), повідомили Повітряні сили України. Українська ППО знешкодила 284 з 322 цілей. Основною ціллю удару став Київ, саме на столицю летіли всі ракети в сьогоднішній атаці, усі сім було збито.

Пошкодження та падіння уламків внаслідок російської атаки були зафіксовані в Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Деснянському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському, Дніпровському районах Києва. У столиці постраждали четверо людей, загинула жінка.

Також сьогодні вночі росія вдарила по Одесі, де загинули двоє людей. Там російські дрони влучили в пологовий будинок, адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги та житлові будинки в центрі міста, зафіксовано численні руйнування, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Володимир Зеленський "висловив своє розчарування" президентом США Дональдом Трампом, закликаючи до "конкретних дій" замість "мовчання".