Зеленський розкритикував "мовчання" США після масованої атаки

Поки що Трамп тягне з рішенням щодо запровадженням подальших економічних санкцій проти кремля.

Після п’ятигодинної повітряної атаки росії по Києву 10 червня, яка стала одним з найбільших ударів за всю війну, президент України Володимир Зеленський "висловив своє розчарування" президентом США Дональдом Трампом, закликаючи до "конкретних дій" замість "мовчання".

Про це пише The Guardian.

Британське видання висловлює припущення, що у своїй заяві у Telegram після ударів по Києву каналі "Зеленський, схоже, розкритикував недостатню реакцію з боку США та інших країн на нещодавнє посилення атак з боку росії". Поки що Трамп тягне з рішенням щодо запровадженням подальших економічних санкцій проти кремля, нагадує The Guardian.

Видання припускає, що удари по Києву та Одесі 10 червня розглядатимуть«як частину поточної відповіді кремля на українську операцію "Павутина", внаслідок якої минулого тижня було завдано ударів по російських бомбардувальниках, що здатні нести ядерну зброю та використовуються для авіанальотів на Україну.

У ніч проти 10 серпня росія запустила по Україні 315 безпілотників та сім ракет (дві крилатих і п’ять балістичних), повідомили Повітряні сили України. Українська ППО знешкодила 284 з 322 цілей. Основною ціллю удару став Київ, саме на столицю летіли всі ракети в сьогоднішній атаці, усі сім було збито.

Пошкодження та падіння уламків внаслідок російської атаки були зафіксовані в Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Деснянському, Шевченківському, Подільському, Соломʼянському, Дніпровському районах Києва. У столиці постраждали четверо людей, загинула жінка.

Також сьогодні вночі росія вдарила по Одесі, де загинули двоє людей. Там російські дрони влучили в пологовий будинок, адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги та житлові будинки в центрі міста, зафіксовано численні руйнування, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Після цих атак Володимир Зеленський заявив у своїх соцмережах: "російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню — масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина".

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до посилення санкцій проти росії та до зміцнення протиповітряної оборони України на тлі атак рф.