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Мерц не виключає передачу Taurus Києву

29 травня 2025, 10:34
Мерц не виключає передачу Taurus Києву
Передача системи принесе користь Україні уже сьогодні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав можливим постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це повідомив телеканал ZDF.

За його словами, для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.

Мерц додав, що передача системи через півроку чи рік не принесе користі Україні сьогодні, тому військова підтримка Києва вдосконалюється вже сьогодні.

Говорячи про подальші санкції проти росії, канцлер сказав, що все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим.

Також вчора, 28 травня, Берлін посилює військову підтримку України на €5 млрд.

 

НімеччинаФрідріх Мерц

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