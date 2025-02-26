Мерц неочікувано їде на переговори до Макрона – Politico

Зустріч може відбутися вже сьогодні.

Потенційний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц плунє вирушити до Парижа для переговорів з президентом Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Мерц має зустрітись із Макроном 26 лютого і це стане його перший закордонний візит після перемоги ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу цієї неділі.

Видання пише, що очікується, що цей візит охопить політичну ситуацію в Німеччині після виборів і поточних коаліційних переговорів, а також трансатлантичні відносини як продовження розмови Макрона з Трампом.

Його речник партії відмовився підтвердити зустріч.

Також повідомлялось, що Мерц почав коаліційні перемовини щодо формування нового уряду.