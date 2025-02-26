Мерц неочікувано їде на переговори до Макрона – Politico
Потенційний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц плунє вирушити до Парижа для переговорів з президентом Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє медіа організація Politico.
Мерц має зустрітись із Макроном 26 лютого і це стане його перший закордонний візит після перемоги ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу цієї неділі.
Видання пише, що очікується, що цей візит охопить політичну ситуацію в Німеччині після виборів і поточних коаліційних переговорів, а також трансатлантичні відносини як продовження розмови Макрона з Трампом.
Його речник партії відмовився підтвердити зустріч.
Також повідомлялось, що Мерц почав коаліційні перемовини щодо формування нового уряду.