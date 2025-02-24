Цього року Пасха в Європі 20 квітня.

Лідер Християнсько-демократичного союзу і кандидат від блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, що отримав мандат на формування уряду, планує сформувати новий Кабінет з соціал-демократами, до того ж - іще до Великодня.

Про це він заявив на пресконференції.

"Я сповнений рішучості прийняти це призначення. Я налаштований на конструктивні, добрі та швидкі переговори з соціал-демократами, щоб ми змогли сформувати уряд у Німеччині в терміни, які я назвав, тобто до Великодня", - заявив Мерц.

За його словами, світ не чекає на Німеччину, він стрімко розвивається, тому ФРН потрібен дієздатний уряд, що має відповідати інтересам усіх.

"В разі потреби я, звичайно, виконуватиму посаду федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччини не як голова партії ХДС, а як особа, яка має мандат взяти на себе керівництво нашою країною, вивести її з кризи та забезпечити. Щоб ми також завоювали схвалення та більшу довіру громадян, громадян цієї країни, до нас, до політичних партій демократичного центру", - додав Мерц.

Також він розказав про плани щонайпізніше з наступного тижня вступити в дуже конструктивні переговори з соціал-демократами з твердою метою незабаром мати функціонуючий уряд у Німеччині під його керівництвом, який матиме за собою парламентську більшість.

Мерц пояснив, що з огляду на розподіл місць у німецькому Бундестазі, де фракція ХДС/ХСС матиме 208 місць, разом із мандатами соціал-демократів, які складають 120 депутатів, ці дві партії в змозі сформувати "чорно-червону коаліцію", маючи 328 із 630 депутатів. Він додав, що переговори вже підготовлені і відбулась пара розмов.

Лідер ХДС також назвав три великі теми для обговорення з потенційними партнерами. Перша - зовнішня політика та політика безпеки.

"Особливо після заяв з Вашингтона минулого тижня стає зрозуміло, що ми, європейці, тепер повинні бути здатні діяти дуже швидко, і що європейці також повинні дуже швидко організувати свій власний оборонний потенціал. Це питання, яке має абсолютний пріоритет у найближчі тижні", - констатував Мерц.

Раніше ми повідомляли, що Мерце заявив, що Євросоюзу може знадобитись замість НАТО новий військовий альянс.