Євросоюзу може знадобитись замість НАТО новий військовий альянс – Мерц

Він має бути незалежний від США.

Претендент на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц вбачає сумніву у майбутньому НАТО і Європі може знадобитися своя власна армія.

Про це інформує Радіо Свобода.

Він вважає, що НАТО може не зберегтися в нинішній формі і тоді Європі може знадобитися власний військовий альянс, який буде незалежний від США.

"Німеччина більше не може покладатися на захист "ядерною парасолькою" американської армії", - сказав Мерц.

За його словами, у зв'язку з цим необхідно провести переговори із Британією і Францією щодо розширення їхньої ядерної підтримки для інших європейських країн.

Разом з тим Мерц хоче зміцнювати збройні сили Німеччини.

В неділю, 23 лютого, пройшли вибори в Німеччині: ХДС/ХСС перемагає, Мерц наближається до посади канцлера.