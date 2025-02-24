Євросоюзу може знадобитись замість НАТО новий військовий альянс – Мерц
Претендент на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц вбачає сумніву у майбутньому НАТО і Європі може знадобитися своя власна армія.
Про це інформує Радіо Свобода.
Він вважає, що НАТО може не зберегтися в нинішній формі і тоді Європі може знадобитися власний військовий альянс, який буде незалежний від США.
"Німеччина більше не може покладатися на захист "ядерною парасолькою" американської армії", - сказав Мерц.
За його словами, у зв'язку з цим необхідно провести переговори із Британією і Францією щодо розширення їхньої ядерної підтримки для інших європейських країн.
Разом з тим Мерц хоче зміцнювати збройні сили Німеччини.
В неділю, 23 лютого, пройшли вибори в Німеччині: ХДС/ХСС перемагає, Мерц наближається до посади канцлера.