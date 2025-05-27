Мерц пояснив заяву про далекобійні удари по території росії

Київ має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами власних кордонів.

Союзники України кілька місяців зняли обмеження на використання далекобійної зброї, яку вони ж і надали.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Bloomberg.

"Наскільки мені відомо, і як я повідомляв учора, країни, які мали обмеження за дальністю, зняли ці обмеження", - заявив канцлер ФРН.

Сьогодні під час візиту до Фінляндії канцлер додав, що він описав те, що відбувалося протягом місяців.

"А саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів", - зазначив Мерц.

Вчора стало відомо, що Німеччина знімає обмеження на дальність ударів для України.