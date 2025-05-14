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ПОЛІТИКА

Мерц придумав, як "розтопити серце" Трампа – Politico

14 травня 2025, 15:59
Мерц придумав, як
Wikipedia
Після виборів у Німеччині Мерц і Трамп спілкувалися двічі.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вигадав план, як домогтися прихильності президента США Дональда Трампа і запросити його до Німеччини - використати його німецьке походження.

Як пише Politico, Мерц заявив, що запросив Трампа в західнонімецьке село, де народився і виріс дід президента, Фрідріх Трамп, перш ніж емігрувати до Сполучених Штатів у віці 16 років 1885 року.

"Я запросив його до Німеччини, щоб він відвідав місто своїх предків. Я поїду туди разом із ним", - сказав Мерц на бізнес-саміті в Берліні.

Поки незрозуміло, чи прийме Трамп пропозицію Мерца, хоча, незважаючи на часту критику на адресу Німеччини, президент часто наголошує на своєму німецькому корінні. "У мене в крові німецька мова", - сказав він під час зустрічі з Ангелою Меркель у 2019 році.

Наразі Мерц готується до своєї першої офіційної поїздки до Вашингтона як канцлерка. Хоча поки незрозуміло, коли відбудеться візит, Мерц заявив, що це станеться "скоро".

Після виборів у Німеччині Мерц і Трамп спілкувалися двічі. Їхня остання розмова відбулася під час нещодавнього візиту Мерца до Києва разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Водночас Politico зазначає, що неясно, чи буде Трамп добре прийнятий у Каллштадті, на батьківщині його діда. У 2016 році, перед його першим президентським терміном, багато жителів міста сказали виданню, що Трамп їх не цікавить.

"Нам дійсно наплювати на Трампа. Він ніколи тут не був, і, мабуть, ми йому теж байдужі", - заявив один із місцевих жителів.

НімеччинаДональд ТрампФрідріх Мерц

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