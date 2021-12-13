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Мешканці іспанської Гранади обурились "сатанинськими" різдвяними декораціями в місті

У суботу перед мерією зібралися десятки людей, щоб вимагати відставки мера через образливі для їх віри декорації. Люди тримали хрести і постери з написами, спрямованими проти команди мера
У вихідні група мешканців іспанської Гранади вимагала відставки мера Франсіско Куенка через нібито "сатанинські" різдвяні декорації, якими прикрасили місто.
Мешканці іспанської Гранади обурились "сатанинськими" різдвяними декораціями в місті Фото: з вільного доступу
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Granada Hoy.
 
Площа перед ратушею у Гранаді прикрашена не лише класичними ялинками та вогниками, а й хрестами, які, щоправда, перевернуті. Це є символом смирення для віруючих, але такий хрест також використовується сатаністами як знак неприйняття всіх християнських цінностей.
 
У суботу перед мерією зібралися десятки людей, щоб вимагати відставки мера через образливі для їх віри декорації. Люди тримали хрести і постери з написами, спрямованими проти команди мера.
 
Вони також скандували "Геть мера і сатанізм".
 
Різдвяна ілюмінація на площі вже викликала різку реакцію місцевої організації ультраправої партії Vox, яка у п’ятницю зареєструвала запит з вимогою дізнатися подробиці про процес затвердження проєкту різдвяного декору і засудила використання нібито "перевернутих хрестів".
 
Як повідомляється, мерія вже закликала компанію, яка займалася оздобленням площі, негайно замінити хрести на щось менш суперечливе.
 
Перевернутий хрест має різне значення. Для християн це знак смирення після мученицької смерті апостола Петра. Він просив, щоб його розіп’яли догори ногами, бо вважав себе негідним померти, як Ісус.
 
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13 12 2021 12:01
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