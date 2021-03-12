Різдвяний ярмарок у Львові відкриють 17 грудня

Якщо за попередні роки організатори сплачували близько 120 тисяч гривень до бюджету міста, цього року сума буде значно меншою – близько 60 тисяч

У Львові з 17 грудня до 20 січня працюватиме різдвяний ярмарок. Дерев’яні будиночки із сувенірами та смаколиками розмістять на двох локаціях – проспекті Свободи і площі Ринок.

Відповідне рішення сьогодні, 3 грудня, підтримав виконком Львівської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо в цьому році провести різдвяний ярмарок з 17 грудня по 20 січня, він буде з дотриманням усіх карантинних вимог. Якщо в минулих роках було понад 240 будиночків, то в цьому році буде 90 на проспекті Свободи і 50 на площі Ринок", – зазначила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич.

Також чиновниця наголосила, що організатори безкоштовно нададуть 5-6 будиночків львівським товаровиробникам. Водночас вона зазначила, що з огляду на меншу кількість місць для торгівлі та соціальне навантаження в період карантину на підприємців бюджет міста цьогоріч отримає вдвічі менше коштів від проведення ярмарку.

"Якщо за попередні роки організатори сплачували близько 120 тисяч гривень до бюджету міста, цього року сума буде значно меншою – близько 60 тисяч", – додала Кулинич.

Різдвяний ярмарок у Львові традиційно організовуватиме ТзОВ "Львівські ярмарки". Виконком також зобов’язав їх прибирати й утримувати територію у належному стані, забезпечити роздільне збирання сміття, встановити необхідну кількість смітників, біотуалети та ознакування з евакуаційними виходами.

Режим роботи ярмарку: у робочі дні – з 11:00 до 22:00, у святкові та вихідні дні – з 10:00 до 23:00.

Як повідомляв Укрінформ, торік через карантинні обмеження у Львові не було масового різдвяного ярмарку, тоді облаштували лише кілька місць для святкової торгівлі.