Мессі офіційно став гравцем "ПСЖ"

Зарплата Мессі в Парижі складе 35 мільйонів євро в рік плюс бонуси

Шестиразовий володар "Золотого м'яча" гратиме за французький клуб під 30-м номером.

Колишній нападник "Барселони" Ліонель Мессі перейшов до "Парі Сен-Жермен". Про його трансфер оголосили офіційно, передає Укрінформ.

У серпні "Барселона" оголосила, що не зможе підписати новий контракт з Мессі і змушена відпустити аргентинця на правах вільного агента. Це пов'язано з внутрішніми обмеженнями Ла Ліги.

Зарплата Мессі в Парижі складе 35 мільйонів євро в рік плюс бонуси.

Дебютувати за новий клуб Мессі може вже 14 серпня в виїзному поєдинку Ліги 1 проти "Страсбура".