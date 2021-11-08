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Мессі офіційно став гравцем "ПСЖ"

Зарплата Мессі в Парижі складе 35 мільйонів євро в рік плюс бонуси
Шестиразовий володар "Золотого м'яча" гратиме за французький клуб під 30-м номером.
Мессі офіційно став гравцем "ПСЖ" Фото: EPA/UPG
Колишній нападник "Барселони" Ліонель Мессі перейшов до "Парі Сен-Жермен". Про його трансфер оголосили офіційно, передає Укрінформ.
 
У серпні "Барселона" оголосила, що не зможе підписати новий контракт з Мессі і змушена відпустити аргентинця на правах вільного агента. Це пов'язано з внутрішніми обмеженнями Ла Ліги.
 
Зарплата Мессі в Парижі складе 35 мільйонів євро в рік плюс бонуси.
 
Дебютувати за новий клуб Мессі може вже 14 серпня в виїзному поєдинку Ліги 1 проти "Страсбура".
 
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11 08 2021 10:13
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