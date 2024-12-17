Meta оштрафували на €251 мільйон за витік даних користувачів Facebook

Очікують, що Мета оскаржить це рішення.

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала компанію соціальних мереж Meta на суму €251 мільйон за недотримання регламенту ЄС про конфіденційність даних.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на заяву ірландського регулятора.

Штраф виписали за те, що Meta з липня 2017 року порушила правила безпеки в соціальній мережі Facebook — це вплинуло на близько трьох мільйонів облікових записів у Європейській економічній зоні.

Причиною зламу стала помилка в системі Facebook, яка дозволяла неавторизованим користувачам переглядати закриті профілі інших користувачів.

Очікують, що Мета оскаржить це рішення.

"Ми вжили негайних заходів, щоб розвʼязати проблему", — сказав представник Meta.

Йдеться про те, що компанія виявила проблему у вересні 2018 року, тоді ж виправила її та повідомила про це правоохоронним органам.

Проте Ірландська комісія із захисту даних каже, що Meta не повідомила та повністю не задокументувала порушення. За це її оштрафували на €11 мільйонів.

Але основну частину штрафу, €240 мільйонів, наклали саме за характер проблеми, через яку стався витік особистих даних. Серед особистих даних були повне ім’я, стать, релігія, номер телефону, місцезнаходження та місце роботи користувачів.

Нагадаємо, компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, пожертвувала $1 млн в інавгураційний фонд обраного президента США Дональда Трампа.