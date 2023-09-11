Meta розробляє потужну систему ШІ
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Компанія прагне, аби нова модель ШІ була готова наступного року. Вона буде в кілька разів потужніша за комерційну версію під назвою Llama 2.
"Запланована модель штучного інтелекту допоможе іншим компаніям створювати сервіси, які створюють складний текст, аналіз та інші результати", - пише видання.
Meta планує розпочати тестування нової системи ШІ, відомої як велика мовна модель, на початку наступного року.
Раніше Meta заявила, що запустить незвичайні чат-боти з різними особистостями.