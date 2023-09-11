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Meta розробляє потужну систему ШІ

11 вересня 2023, 13:13
Meta розробляє потужну систему ШІ
Фото:meta
Корпорація Meta Platforms працює над новою системою штучного інтелекту, яка має бути такою ж потужною, як і найдосконаліша модель, запропонована OpenAI.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Компанія прагне, аби нова модель ШІ була готова наступного року. Вона буде в кілька разів потужніша за комерційну версію під назвою Llama 2.

"Запланована модель штучного інтелекту допоможе іншим компаніям створювати сервіси, які створюють складний текст, аналіз та інші результати", - пише видання.

Meta планує розпочати тестування нової системи ШІ, відомої як велика мовна модель, на початку наступного року.

Раніше Meta заявила, що запустить незвичайні чат-боти з різними особистостями.

 

штучний інтелектMeta

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