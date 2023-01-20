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Мета України - запобігти продажу російських нафти й газу - Василевська-Смаглюк

20 січня 2023, 10:52
Мета України - запобігти продажу російських нафти й газу - Василевська-Смаглюк
Фото: з відкритих джерел
Для цього напрацьовуються різні механізми

Головна мета України - не тільки заблокувати гроші росії або закордонне майно, а й не дати можливості їй отримати гроші, які росія витрачатиме на свою армію. Про це повідомила прес-служба Верховної Ради із посиланням на членкиню комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольгу Василевську-Смаглюк.

"Нам потрібно убезпечити закупівлю російських нафти й газу, кошти від продажів яких ідуть на фінансування армії РФ. З цією метою зараз працює санкційна група Єрмака-Макфола, напрацьовуються різні механізми для того, щоб у світі було невигідно закуповувати російські нафту й газ", - зазначила нардепка.

За її словами, в питанні роботи над 10-м пакетом санкцій ЄС проти росії Україна переслідує мету не лише блокування російських рахунків за кордоном, а й конфіскацію цих коштів для допомоги України.

Депутатка також нагадала, що робота стосовно введення економічних обмежень проти росії за агресію розпочалася лише після 24 лютого минулого року. До цього партнери ухвалювали певні санкції, проте вони не давали бажаного ефекту.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що санкції проти рф покликані занурити російську економіку у рецесію на десятиліття.

 

 

санкціі проти росії

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