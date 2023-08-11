Матеріали:
Теми:

Метою атаки "Кинджалами" був аеродром на Прикарпатті – Повітряні сили ЗСУ

11 серпня 2023, 17:57
Метою атаки
Метою атаки був аеродром на Прикарпатті.

російські військові здійснили пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К, метою здійсненої близько 10:00 атаки був аеродром на Прикарпатті.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарила неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор", – інформують у Повітряних силах.

За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару загинула дитина, є травмовані.

Прикарпаттяаеродромвійна в Україніросія окупантиракетні атаки

Останні матеріали

Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Технології
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 15:31
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Політика
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 12:44
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 08:56
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється