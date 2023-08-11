Метою атаки "Кинджалами" був аеродром на Прикарпатті – Повітряні сили ЗСУ

Метою атаки був аеродром на Прикарпатті.

російські військові здійснили пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К, метою здійсненої близько 10:00 атаки був аеродром на Прикарпатті.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей рф. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарила неподалік аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор", – інформують у Повітряних силах.

За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару загинула дитина, є травмовані.