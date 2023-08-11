Під час ранкового ракетного удару росія вбила дитину

Сьогодні вранці росія завдала ракетного удару по Україні, ракета вдучила в цивільний об’єкт на Прикарпатті: дитина загинула, є також поранені.

Про це начальник Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук написала в Telegram-каналі.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!" - йдеться в дописі.

Офіс генпрокурора повідомив, що окупанти вдарили по житловому будинку на Івано-Франківщині в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми.

"Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).