Метро на Троєщину: у Мінфіні вважають, що можливо запустити до 2024 року

Головною перешкодою для будівництва метро на Троєщину була відсутність мосту, Подільсько-Воскресенського мостового переходу

Будівництво метро на Троєщину залежне від введення в експлуатацію Подільського мосту, після чого можна розпочинати роботу над станціями, відтак є можливість запустити першу ділянку до 2024 року.

Про це заступник міністра фінансів Олександр Кава розповів в етері телеканалу "Дом", пише "Економічна правда".

"Головною перешкодою для будівництва метро на Троєщину була відсутність мосту, Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Наразі будівництво основної частини мосту майже закінчили. Відтепер міська влада має змогу розпочинати будівництво лівобережних та правобережних підходів на цей міст", - заявив він.

За словами заступника міністра, три станції метро вже зведені у конструкції мосту: "Суднобудівна" на Рибальському півострові, "Труханів острів" на відповідному острові та "Затока Десенка".

Перша пускова ділянка передбачає ще одну станцію на лівому березі - станцію "Райдужна". А також дві на правому березі: "Подільська", що стане пересадковою на станцію синьої гілки "Тараса Шевченка" та "Глибочицька" або "Татарська" як пересадкова до станції зеленої гілки "Лук’янівська".

Кава додав, що як заступник міністра готовий допомогти міській владі залучити фінансування ЄБРР, ЄІБ:

"Якщо міська влада спрацюють, Мінфін їм допоможе в цьому. Думаю, що до 2024 року є всі шанси запустити перший пускову ділянку ... Наразі це не фантастика, якщо міська влада дійсно буде докладати зусиль", - підсумував Кава.

Фото: Слово і Діло

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