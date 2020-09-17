У столичному метрополітені замінять старі турнікети на 15 станціях
Про це повідомляється у Telegram-каналі підприємства, передає Економічна правда.
Зазначається, що турнікети будуть приймати оплату за допомогою банківських карток, смартфонів з NFC, карток оплати проїзду, "Карток киянина", паперових або електронних QR-квитків.
У метрополітені додали, що старі турнікети на станціях працюють ще з 1970-х, їх вирішили замінити через скарги пасажирів.
Турнікети, зокрема, замінять на станціях "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Льва Толстого" і "Либідська" на "синій" гілці, а також на станціях "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" і "Харківська" "зеленої" гілки.
Нагадаємо, що між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" планують побудувати другий пересадочний вузол. На червоній лінії метро буде побудований другий вихід-вхід на станцію "Вокзальна".
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