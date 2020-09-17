У столичному метрополітені замінять старі турнікети на 15 станціях

Турнікети будуть приймати оплату за допомогою банківських карток

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" замінить старі турнікети на нові на 15 станціях.

Про це повідомляється у Telegram-каналі підприємства, передає Економічна правда.

Зазначається, що турнікети будуть приймати оплату за допомогою банківських карток, смартфонів з NFC, карток оплати проїзду, "Карток киянина", паперових або електронних QR-квитків.

У метрополітені додали, що старі турнікети на станціях працюють ще з 1970-х, їх вирішили замінити через скарги пасажирів.

Турнікети, зокрема, замінять на станціях "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Льва Толстого" і "Либідська" на "синій" гілці, а також на станціях "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" і "Харківська" "зеленої" гілки.

Нагадаємо, що між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" планують побудувати другий пересадочний вузол. На червоній лінії метро буде побудований другий вихід-вхід на станцію "Вокзальна".