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Мей дозволить парламенту проголосувати за відстрочку "Брекзиту"

Подальші кроки Великобританії будуть вирішуватися 12-14 березня
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що дозволить британському парламенту проголосувати за продовження термінів виходу з Європейського Союзу, якщо депутати не підтримають інші пропозиції.
Мей дозволить парламенту проголосувати за відстрочку "Брекзиту" Тереза Мей. Фото: BBC

Як повідомляє BBC, 12 березня відбудеться нове голосування за угоду про вихід з ЄС, погоджену Мей із Брюсселем.

Якщо парламент знову його відкине, наступного дня, 13 березня, депутати голосуватимуть за "жорсткий Брекзит" без договору.

Якщо і це голосування буде невдалим, то 14 березня британському парламенту буде запропоновано звернутися до ЄС з проханням продовжити процес виходу. Прем'єр-міністр підкреслила, що ця відстрочка повинна бути короткостроковою і разовою.


Фото: Reuters

"Щоб було зрозуміло: я не хочу продовження Статті 50. Ми повинні зосередитися на тому, щоб домовитися про угоду і вийти 29 березня. Продовження терміну до кінця червня буде означати, що Великобританія візьме участь у виборах до Європейського парламенту. Що ми скажемо цим 17 млн, які проголосували за вихід з ЄС майже три роки тому?", - заявила Мей.

Британський прем'єр сказала, що відстрочка не скасує ймовірність "жорсткого Брекзиту" з порядку денного. "Єдина можливість для цього - це скасувати Статтю 50, чого я робити не буду, або домовитися про угоду", - заявила Мей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС.

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26 02 2019 16:24
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