Мей дозволить парламенту проголосувати за відстрочку "Брекзиту"
Як повідомляє BBC, 12 березня відбудеться нове голосування за угоду про вихід з ЄС, погоджену Мей із Брюсселем.
Якщо парламент знову його відкине, наступного дня, 13 березня, депутати голосуватимуть за "жорсткий Брекзит" без договору.
Якщо і це голосування буде невдалим, то 14 березня британському парламенту буде запропоновано звернутися до ЄС з проханням продовжити процес виходу. Прем'єр-міністр підкреслила, що ця відстрочка повинна бути короткостроковою і разовою.
Фото: Reuters
"Щоб було зрозуміло: я не хочу продовження Статті 50. Ми повинні зосередитися на тому, щоб домовитися про угоду і вийти 29 березня. Продовження терміну до кінця червня буде означати, що Великобританія візьме участь у виборах до Європейського парламенту. Що ми скажемо цим 17 млн, які проголосували за вихід з ЄС майже три роки тому?", - заявила Мей.
Британський прем'єр сказала, що відстрочка не скасує ймовірність "жорсткого Брекзиту" з порядку денного. "Єдина можливість для цього - це скасувати Статтю 50, чого я робити не буду, або домовитися про угоду", - заявила Мей.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС.
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