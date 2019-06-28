Мей вимагає від Путіна звільнення полонених моряків і деескалації на Донбасі
"Вона сказала президенту, що нормалізація наших двосторонніх відносин не відбудеться, доки Росія не припинить безвідповідальну і дестабілізуючу діяльність, яка загрожує Великій Британії та її союзникам", - заявив представник британського уряду Даунінг Стріт за підсумками переговорів Путіна та Мей на полях саміту "Великої двадцятки" в Осаці, повідомляє "Європейська правда".
Він нагадав про вороже втручання РФ у внутрішні справи інших країн, російську дезінформацію та кібератаки.
Мей також окремо обговорила з Путіним питання України та захоплених українських моряків.
"Вона також зазначила, що дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість, і що для досягнення прогресу необхідно здійснити деескалацію конфлікту і звільнити 24 українських військовослужбовців, судна яких були силою захоплені в Чорному морі", - зазначив речник.
Зустріч Мей та Путіна стала першою двосторонньою зустріччю лідерів після нападу на Сергєя і Юлію Скрипалів у Солсбері. Тож Мей нагадала президенту РФ, що Британія має незаперечні докази того, що за цим нападом стояла Росія.
Нагадаємо, що чотирьох звільнених з полону бойовиків українців доправили з Ростова-на-Дону до Мінська (Білорусь), звідки вони вирушать до Києва.
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