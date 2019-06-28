Чотирьох звільнених українців доправили до Мінська
Серед звільнених полонених - Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горяінов, інформує "Українська правда"
За словами Медведчука, ватажки ОРДЛО передали йому також документи звільнених - їхні паспорти, за якими вони і вилетять з Мінська до України.
Він додав, що чотирьох українців бойовики "ухвалили рішення звільнити в односторонньому порядку".
Раніше 27 червня президент України Володимир Зеленський обурився діями міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який, не порадившись із главою держави, відповів на ноту Російської Федерації щодо полонених моряків. Зеленський заявив, що через небажання Верховної Ради голосувати за відставку чинного голови МЗС України Клімкіна та призначення запропонованого командою президента на цей пост Вадима Пристайко, Зеленський дізнається інформацію про важливі кроки України на міжнародній арені з Інтернету.
Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.
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