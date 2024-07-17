MH17 через 10 років: Невикористані можливості для стримування росії – The Times

Через десять років після збиття літака над Україною військові шкодують про втрачені шанси зупинити російську агресію - в той час як сім'ї загиблих все ще чекають на правосуддя.

Катастрофа малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17 10 років тому мала б посилити реакцію Заходу на постійну російську агресію, запобігти вторгненню президента путіна у 2022 році, запровадивши широкі санкції і збільшивши військову допомогу Україні, як вважають офіцери НАТО і українські офіцери, які служили в той час.

Про це повідомляє The Times.

"Цього дня десять років тому загинули 298 пасажирів і членів екіпажу рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, які летіли на висоті 30 000 футів над рівнем моря через повітряний простір України з Амстердама до Куала-Лумпура. Вісімдесят з них були дітьми, в тому числі троє британських хлопчиків у віці від восьми до 14 років - Крістофер, Джуліан та Ян Аллен. Наймолодшій жертві, Каелі Гоес, був 21 місяць, вона загинула, коли летіла з батьками додому після відвідин родичів у Нідерландах", – йдеться у матеріалі.

Вони очікували на пригоди у відпустці, на зустріч з друзями чи возз'єднання з коханими. Натомість, кажуть журналісти, їхні тіла впали з повітря на соняшникові поля, розірвані танковими гусеницями. Одне тіло провалилося крізь дах сільського будинку. Інтимні речі з їхнього багажу були розкидані на 20 квадратних миль, щоб їх розграбували солдати під російським командуванням.

Населення східного регіону України досі розплачується за те, що світ не відреагував на збиття літака MH17 або на більш ранні провокації кремля.

"Перша помилка Заходу полягала в тому, що він не відреагував на російське вторгнення в Грузію в 2008 році. Звичайно, у 2014 році був другий новий етап - Крим і Донбас", – заявив цього тижня підполковник Іван Дубей. Український кадровий командир, який воює з росіянами на Донбасі з 2014 року, він пам'ятає жах, коли дізнався, що був збитий цивільний пасажирський літак, і картини переплутаних людських останків у хаосі на місці катастрофи, деякі з них - маленькі діти.

"Я думаю, що на якусь мить після МН17 здалося, що навіть росіяни злякалися, вони зрозуміли, що перейшли всі моральні межі", – додав він.

кремль швидко розпочав дезінформаційну кампанію, пропонуючи низку неймовірних пояснень, щоб стверджувати, що Україна збила MH17, хоча російський командир Ігор Гіркін вихвалявся, що вони збили літак, який, на його думку, був українським військовим транспортом.

"Тоді вони спокійно збрехали, і світ дозволив їм рухатися далі. Якби Захід хотів підтримати демократичні країни, він мав би надати нам більше військової допомоги. Тоді ми б зупинили росіян, коли вони почали це вторгнення", – наголосив Дубей.

Одразу після катастрофи проти росії, зазначають автори статті, було запроваджено незначну кількість санкцій, але світові політики, залежні від російських нафтогазових грошей, значною мірою відмовилися від своєї відповідальності на користь повільних і неефективних коліс міжнародної системи правосуддя.

"Але через десять років після катастрофи жодна з родин загиблих не отримала справедливості. Спільне розслідування інциденту, проведене Україною, Нідерландами, Австралією, Бельгією та Малайзією, встановило, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук" з окупованої території і доставлений в Україну військовослужбовцями 53-ї російської бригади протиповітряної оборони, розміщеної поблизу кордону", – кажуть у The Times.

Гіркін, ще один російський командир і один місцевий житель були визнані винними і заочно засуджені до довічного ув'язнення за їхню роль у збитті літака. Однак, оскільки вони перебувають у росії, вони навряд чи коли-небудь відбуватимуть покарання.

За словами журналістів, спільне розслідування завершилося минулого року. російські солдати, яких підозрюють у запуску зенітної ракети "Бук", та їхні вищі командири, включно з путіним, ніколи не будуть притягнуті до відповідальності. Спільна слідча група зобов'язана не розголошувати всі отримані нею докази.

"У наших матеріалах є багато інформації, яка вказує на важливі дані інших осіб до цієї трагедії, але цього недостатньо для притягнення їх до відповідальності. Ми не можемо розголошувати конкретні імена та конкретну інформацію, беручи до уваги той факт, що будь-які особи, причетні до цієї події, вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена в суді", – заявив Олександр Банник, прокурор України в Гаазі.

Генерал Бен Ходжес, командувач армії США в Європі в 2014 році, також вважає, що Захід міг би більш рішуче відреагувати на збиття MH17, запровадивши руйнівні санкції і збільшивши військову допомогу Україні, яка боролася з початковим гібридним вторгненням путіна на Донбас.

"Війна в Україні – це те, як виглядає невдале стримування", – сказав Ходжес, який вже давно стверджує, що адміністрація президента Байдена повинна зняти обмеження на використання далекобійної зброї проти військових об'єктів на території росії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у десяту річницю катастрофи малайзійського "Боїнгу" рейсу MH17 заявив, що росії не вдасться уникнути відповідальності за те, що вони зробили.