Microsoft готується скоротити понад 10 тисяч співробітників – ЗМІ

Корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, причому деякі посади будуть зовсім скасовані.

Про це повідомляє Reuters.

Анонсовані звільнення пов'язані із уповільненням попиту на цифрові послуги та погіршенням глобальних економічних перспектив.

"З погляду загальної картини, чергова хвиля звільнень у Microsoft припускає, що ситуація в цифровому секторі не покращується і, ймовірно, продовжує погіршуватися", – заявив аналітик Morningstar Ден Романов.

Повідомляється, що Microsoft планує скоротити близько 11 тисяч людей, що становить 5% штату компанії. Компанія планує скоротити робочі місця у ряді інженерних підрозділів та рекрутинговому підрозділі.

Згідно з документами, станом на 30 червня 2022 року у компанії працювала 221 тисяча штатних співробітників, у тому числі 122 тисячі осіб у США.

Зазначимо, у червні 2022-го Microsoft заявила про суттєве скорочення свого бізнесу в росії, приєднавшись до списку компаній, які скоротили свою присутність або пішли з країни у відповідь на вторгнення.

Раніше повідомлялось, що американська компанія Microsoft із 10 січня припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1.