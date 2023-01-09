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ТЕХНОЛОГІЇ

Підтримка Windows 8.1 закінчується - Microsoft

09 січня 2023, 10:46
Підтримка Windows 8.1 закінчується - Microsoft
Фото: ubergizmo.com
Американська компанія Microsoft із 10 січня припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1.
"10 січня 2023 року підтримка Windows 8.1 закінчиться, після чого технічна допомога та оновлення програмного забезпечення більше не надаватимуться", - йдеться у повідомленні блогу компанії.
 
Компанія рекомендує оновити пристрої під керуванням Windows 8.1 до більш актуального та підтримуваного випуску Windows.
 
Якщо пристрій не відповідає технічним вимогам для запуску поточного випуску Windows, рекомендується замінити його на пристрій, що підтримує Windows 11, додали в компанії.
 
"Корпорація Microsoft не пропонуватиме програму розширеного оновлення безпеки (ESU) для Windows 8.1. Продовження використання Windows 8.1 після 10 січня 2023 року може збільшити схильність організації до ризиків безпеки або вплинути на її здатність виконувати зобов'язання за відповідністю", - йдеться у заяві.
 
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