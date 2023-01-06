Microsoft прагне залучити побільше користувачів пошуковика Google

Компанія Microsoft планує інтегрувати чат-бот ChatGPT, розроблений компанією OpenAI, у свою пошукову систему Bing. Так компанія хоче переманити користувачів Google.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, Microsoft сподівається, що більш розмовні контекстуальні відповіді на запити залучать користувачів пошуку. Вони також мають надати їм комплексні відповіді.

Очікується, що запуск нової функції може відбутися протягом найближчих місяців. Разом з тим все залежатиме від точності чат-бота і того, наскільки швидко його можна буде інтегрувати в існуючу пошукову систему. Перший реліз може бути тестовим запуском обмеженої кількості користувачів.

OpenAI – це дослідницький центр штучного інтелекту, який підтримує Microsoft. Компанія інвестувала у нього мільярд доларів. Чат-бот ChatGPT був запущений для публічного користування у листопаді. Його здатність розповідати все, від рецептів коктейлів до шкільних творів, що здаються справжніми, відтоді привернула до нього загальну увагу. Іноді вбудована система штучного інтелекту пропонує недостовірну інформацію, претендуючи на авторитетність, але експерти вважають її майбутнім конкурентом Google.

Минулого місяця Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман написав твіт про ChatGPT, в якому сказав, що "було б помилкою покладатися на нього в чомусь важливому".

Водночас співробітники Google розглядають чат-бот як серйозного конкурента.

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