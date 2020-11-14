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Microsoft: хакери з Росії та КНДР атакують розробників вакцин від COVID-19

Більшість таких атака була заблокована, а там, де атаки все ж пройшли успішно, Microsoft запропонувала науковцям швидку ліквідацію наслідків
Хакерські групи з Росії та КНДР атакують фармацевтичні компанії та дослідників з Канади, Франції, Індії, Південної Кореї та США, які займаються розробкою вакцин проти коронавірусу.
Microsoft: хакери з Росії та КНДР атакують розробників вакцин від COVID-19 Фото: timeoutinternet.com

Про це заявив віцепрезидент компанії Microsoft Том Берт, пише "Громадське"

Він повідомив, що за останні кілька місяців хакери здійснювали атаки на сім компаній, що займаються дослідженнями вакцин та лікування коронавірусного захворювання. Більшість серед цих компаній мають вакцини на різних етапах клінічних випробувань. Ще одна компанія проводить тестування таких вакцин, а інша ㅡ виробляє тести для виявлення коронавірусу.

У атаках на фармацевтичні компанії Берт звинуватив три групи хакерів: дві північнокорейські групи Zinc і Cerium та російську групу Strontium (також відома як Fancy Bear), яку звинувачують у зломі серверів керівництва Демократичної партії США перед виборами 2016 року.

За словами віцепрезидента Microsoft, російська група Strontium намагається зламати комп'ютери дослідників грубою силою та вводить мільйони різни комбінацій, щоб вгадати пароль на закритих акаунтах.

У цей час хакери з КНДР використовують «фішинг» ㅡ методику, за якою людям надсилають повідомлення з вигаданими посадовими інструкціями, видаючи себе за службових осіб. Так, наприклад, хакери з групи Cerium намагались видати себе за представників ВООЗ.

Більшість таких атака була заблокована, а там, де атаки все ж пройшли успішно, Microsoft запропонувала науковцям швидку ліквідацію наслідків.

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14 11 2020 10:56
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