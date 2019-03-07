Microsoft, HP та Dell можуть вивести частину виробництва з Китаю, - ЗМІ

Dell вже почала "пілотний запуск" виробництва ноутбуків у Тайвані, В'єтнамі та Філіппінах, а HP планує з липня-вересня поступово розбудувати новий ланцюжок поставок у Таїланді або на Тайвані

Провідні світові виробники комп'ютерів, американські HP і Dell, а також найбільший у світі виробник програмного забезпечення Microsoft розглядають можливість виведення частини свого виробництва з Китаю.

У планах корпорацій HP і Dell, які на охоплюють близько 40% світового ринку виробництва персональних комп’ютерів, - перенесення близько 30% нинішнього виробництва своїх ноутбуків у КНР в інші країни, повідомляє японське видання Nikkei з посиланням на неназвані джерела.

Dell вже почала "пілотний запуск" виробництва ноутбуків у Тайвані, В'єтнамі та Філіппінах, а HP планує з липня-вересня поступово розбудувати новий ланцюжок поставок у Таїланді або на Тайвані, але все ще може змінитися.

Журналісти Nikkei зазначають, що подібну можливість, яка загрожує підірвати гегемонію Китаю з виробництва технічних гаджетів, розглядають і деякі інші виробники електроніки і програмного забезпечення - американські Google, Amazon, японські Sony і Nintendo, тайванські Acer та Asus, і навіть китайська компанія Lenovo Group.

ЗМІ пов'язують такі плани із триваючою конфронтацією між Вашингтоном та Пекіном щодо торговельних питань. Незважаючи на перемир'я, яке було досягнуто між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті G20 в Осаці, численні джерела Nikkei кажуть, що ситуація все ще дуже невизначена та мінлива, в той час як зростаючі ціни у Китаї ще дужче спонукають виробників вивчити альтернативи.

Нагадаємо, що Apple Inc. почала складати в Китаї нові комп'ютери Mac Pro - єдині великі пристрої, які американська компанія донедавна виробляла в США.