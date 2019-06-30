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Apple перенесла виробництво нових комп'ютерів в Китай

Apple виробляє основну частину своєї продукції в Китаї, й ескалація торговельного спору США та Китаю може створити їй серйозні проблеми
Apple Inc. почала складати в Китаї нові комп'ютери Mac Pro - єдині великі пристрої, які американська компанія донедавна виробляла в США.
Apple перенесла виробництво нових комп Фото: AFP

Замовлення на виробництво Mac Pro в Китаї отримала Quanta Computer Inc., повідомили джерела The Wall Street Journal, інформує "Інтерфакс-Україна".

Quanta складає Mac Pro на підприємстві, розташованому поблизу Шанхаю, і його близькість до інших азіатських постачальників Apple, як очікується, дасть змогу компанії заощадити на транспортних витратах.

Mac Pro, вартість яких сягає 6 тисяч доларів, не входять до числа найбільш продаваних продуктів Apple, проте сам факт ухвалення компанією рішення про перенесення виробництва дуже важливий, зазначають експерти.

Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися відновити торговий діалог, незважаючи на недавню ескалацію економічних суперечок, що загрожують стабільності всій світовій системі.

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30 06 2019 15:40
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