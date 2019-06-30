Apple перенесла виробництво нових комп'ютерів в Китай
Замовлення на виробництво Mac Pro в Китаї отримала Quanta Computer Inc., повідомили джерела The Wall Street Journal, інформує "Інтерфакс-Україна".
Quanta складає Mac Pro на підприємстві, розташованому поблизу Шанхаю, і його близькість до інших азіатських постачальників Apple, як очікується, дасть змогу компанії заощадити на транспортних витратах.
Mac Pro, вартість яких сягає 6 тисяч доларів, не входять до числа найбільш продаваних продуктів Apple, проте сам факт ухвалення компанією рішення про перенесення виробництва дуже важливий, зазначають експерти.
Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін домовилися відновити торговий діалог, незважаючи на недавню ескалацію економічних суперечок, що загрожують стабільності всій світовій системі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад