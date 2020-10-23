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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Microsoft і SpaceX створять хмарну мережу на основі космічних супутників

Він забезпечить надійний зв’язок для клієнтів у важкодоступних районах та інших складних умовах
Корпорація Microsoft розпочала співпрацю з компанією SpaceX Ілона Маска, щоб під’єднати нову хмарну платформу Azure до мережі супутників Starlink.
Microsoft і SpaceX створять хмарну мережу на основі космічних супутників Фото: logodesignlove.com

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Engadget.

Як зазначається у повідомленні, Microsoft об’єднується з космічними компаніями в рамках ініціативи з надання послуг на Землі. Зокрема, компанія SpaceX забезпечить технічному гіганту доступ до своєї супутникової мережі Starlink для модульного центру обробки даних Azure.

Як повідомляє видання, Azure - це автономний блок центру обробки даних, який можна транспортувати куди завгодно для потреб хмарних обчислень та зберігання даних клієнтів. Він забезпечить надійний зв’язок для клієнтів у важкодоступних районах та інших складних умовах.

За словами представників Microsoft, групи супутників "потребують чіткого планування та складних протоколів формування на основі штучного інтелекту". Azure зможе допомогти розробникам моделей, тому що створює сценарії в режимі реального часу за допомогою попередньо зібраних супутникових зображень.

Компанії та організації можуть використовувати Azure для навчання алгоритмів штучного інтелекту, а також щоб пересвідчитися в ефективній роботі планованої супутникової мережі перед безпосереднім запуском першого пристрою.

Microsoft також обіцяє допомогти з реалізацією проєктів поза межами планети, зокрема компанія зможе полегшити роботу з величезним обсягом даних, які генерують супутники, а також із проєктуванням складних космічних систем.

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23 10 2020 13:08
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