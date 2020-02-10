Microsoft інвестує півмільярда доларів в український ринок - меморандум з Мінцифрою Держоргани зможуть користуватися хмарними послугами компанії

Компанія Microsoft підписала меморандум про співпрацю з Міністерством цифровий трансформації, за його умовами, компанія вкладе в розвиток хмарних сервісів на українському ринку близько $500 млн (ця сума може змінюватись).

Фото: logodesignlove.com

Про це на брифінгу 2 жовтня оголосили представники компанії і Мінціфри, передає "Економічна правда" Ці інвестиції, в тому числі, підуть на будівництво двох дата-центрів компанії на території України. Якщо дані будуть зберігатися всередині країни, українські держоргани зможуть користуватися хмарними послугами компанії. Домовленості передбачають також знижки або спеціальні умови по Microsoft Azure, Office 365 і іншим хмарних сервісів для українських держорганів і організацій; проекти в сфері освіти, і так далі. За словами голови відомства Михайла Федорова, уряд розглядає перенесення сервісів "Дія 2.0" у хмари Microsoft. До теми: Microsoft хоче скасувати підписку на Office і зробити його "вічним"

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