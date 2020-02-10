CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія Microsoft підписала меморандум про співпрацю з Міністерством цифровий трансформації, за його умовами, компанія вкладе в розвиток хмарних сервісів на українському ринку близько $500 млн (ця сума може змінюватись).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Microsoft інвестує півмільярда доларів в український ринок - меморандум з Мінцифрою
Держоргани зможуть користуватися хмарними послугами компанії
Фото: logodesignlove.com
Про це на брифінгу 2 жовтня оголосили представники компанії і Мінціфри, передає "Економічна правда"
Ці інвестиції, в тому числі, підуть на будівництво двох дата-центрів компанії на території України.
Якщо дані будуть зберігатися всередині країни, українські держоргани зможуть користуватися хмарними послугами компанії.
Домовленості передбачають також знижки або спеціальні умови по Microsoft Azure, Office 365 і іншим хмарних сервісів для українських держорганів і організацій; проекти в сфері освіти, і так далі.
За словами голови відомства Михайла Федорова, уряд розглядає перенесення сервісів "Дія 2.0" у хмари Microsoft.
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02 10 2020 16:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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