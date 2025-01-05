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Microsoft може витратити $80 млрд на дата-центри та ШІ

05 січня 2025, 14:42
Microsoft може витратити $80 млрд на дата-центри та ШІ
Фото: UNSPLASH
Більша частина коштів буде витрачена на території США.

Американська корпорація Microsoft планує витратити 80 мільярдів доларів у новому фінансовому році на будівництво центрів обробки даних із підтримкою штучного інтелекту.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

У компанії заявили, що більше половини з цієї суми буде витрачено на території США.

2025-й фінансовий рік Microsoft закінчується в червні.

"Сьогодні США лідирують у світовій гонці штучного інтелекту завдяки інвестиціям приватного капіталу та інноваціям американських компаній будь-якого розміру, від динамічних стартапів до добре відомих підприємств. В Microsoft ми переконалися в цьому на власні очі завдяки нашому партнерству з OpenAI, а також нашим власним програмним платформам і додаткам із підтримкою ШІ",- заявив президент корпорації Microsoft Бред Сміт.

Компанія вже клала понад 13 мільярдів доларів у компанію OpenAI.

У Microsoft надають стартапу "хмарну" інфраструктуру і впроваджує її моделі штучного інтелекту в Windows, Teams та інші свої продукти.

Доходи Microsoft від Azure та інших «хмарних» сервісів зросли на 33% у першому фінансовому кварталі, причому 12% припали на сервіси зі штучним інтелектом.

Крім того, Microsoft вдвічі обійшла конкурентів у закупівлі флагманських ШІ-чипів Nvidia.

 

Microsoftштучний інтелект

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