Microsoft не "вбиватиме" Paint

Компанія Microsoft заявила минулого місяця, що графічний додаток Paint і надалі буде в Windows.

Програму оновили і додали до неї нові функції, повідомляється у блозі Microsoft.

Paint зберіг традиційний дизайн, але тепер в ньому можна малювати без використання мишки, тачпада або сенсорного дисплея.

У новій версії Paint малювання відбувається безпосередньо на клавіатурі – переміщати курсор можна клавішами-стрілками, а для проведення лінії потрібно утримувати "Пробіл". Також є можливість переміщення робочого вікна програми – для цього використовуються стрілки і натиснута клавіша Ctrl.

Вперше про намір Microsoft виключити Paint зі складу стандартних програм Windows 10 стало відомо 24 липня 2017 р. Компанія планувала видалити редактор вже в найближчому на той момент глобальному оновлення ОС, мотивуючи своє бажання тим, що додаток сильно застарів, але зіткнулася з хвилею обурення з боку користувачів. Вже на наступний день, 25 липня 2017 р., вона змінила своє рішення на користь видалення Paint зі складу Windows 10, але із збереженням його в магазині Windows Store. Це дозволило б користувачам в будь-який потрібний момент завантажити Paint на ПК або ноутбук на повністю безкоштовній основі.



Фото:MSPaint

Після виходу Windows update 10 Fall Creators восени 2017 р. стало ясно, що Microsoft виконала свою обіцянку лише на третину: Paint з ОС вона не видалила, до MS Store його теж не перенесли, але в сам редактор була додана кнопка Product Alert, що нагадувала про запланований "переїзд" редактора в онлайн-магазин. Тим не менш, свій план Microsoft так і не реалізувала: у лютому 2019 р. вийшла тестова збірка весняних оновлень Windows 10, що, як і раніше, містить Paint, але на цей раз вже без кнопки з попередженням. Наступним після цього кроком і стало додавання функції малювання з клавіатури.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердила, що флешки можна виймати в будь-який момент без "безпечного вилучення".