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Microsoft попередила країни НАТО про нову російську кіберзагрозу

В корпорації підкреслили, що хакерські атаки відбувалися також проти держсектору України, попри те, що наша країна не є пріоритетом для угруповання
Microsoft попередила країни НАТО про нову російську кіберзагрозу Фото: РБК-УКРАЇНА

Американська компанія Microsoft виявила хакерську операцію Seaborgium, яка була створена в Росії і спрямована на людей і організації в країнах НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь компанії.

Згідно із заявою Microsoft, атаки спрямовані на злом і публікацію даних для формування інформаційної картини в певних країнах.

"З початку 2022 року Microsoft досліджувала кампанії Seaborgium, націлені на більш ніж 30 організацій і особисті акаунти людей, переважно в країнах НАТО, особливо США, Великобританії, Балтії, державах Північної та Східної Європи", - наголошується в документі.

При цьому в доповіді підкреслюється, що хакери працюють проти консалтингових компаній у сфері оборони і вивчення розвідданих, недержавних організацій, міжурядових структур, експертних центрів і організацій вищої освіти.

Крім того, в корпорації підкреслили, що хакерські атаки відбувалися проти держсектору України, попри те, що ця країна не є пріоритетом для угруповання.

Як повідомляв iPress, Державний департамент США запропонував винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію про пов'язаний з російським урядом кіберзлочинний синдикат під назвою Conti, який звинувачують у здійсненні тисячі операцій тільки у 2019 році.
 

 

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16 08 2022 12:07
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