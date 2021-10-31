Microsoft посунула Apple і стала найдорожчою компанією у світі

Microsoft же перевершила очікування щодо доходів у першому кварталі фінансового року, які зросли приблизно на 22% у річному обчисленні. Це було найшвидше зростання з 2018 року

Компанія Microsoft обігнала Apple з ринкової капіталізації, зробивши її найдорожчою публічною компанією у світі.

Про це повідомляє CNBC, про це стало відомо з даних торгів.

На момент закриття ринку, ринкова капіталізація Microsoft становила близько 2,49 трильйона доларів, а Apple - близько 2,46 трильйона доларів. У свою чергу, акції Microsoft зросли більш ніж на 48% з початку року, акції Apple зросли майже на 13%.

Напередодні у четвер Apple повідомила, що виручка в четвертому фінансовому кварталі компанії не досягла очікувань Уолл-стріт через обмеження в ланцюгу поставок. Генеральний директор Тім Кук повідомив виданню, що дефіцит виручки оцінюється в 6 мільярдів доларів, але він очікує на погіршення ланцюга поставок у грудневому кварталі.

Продажі iPhone зросли на 47% у річному обчисленні, але також не виправдали очікувань аналітиків. Четвертий квартал компанії включав продажі iPhone 13 всього за кілька днів.

Microsoft же перевершила очікування щодо доходів у першому кварталі фінансового року, які зросли приблизно на 22% у річному обчисленні. Це було найшвидше зростання з 2018 року.

Як передавав Укрінформ, раніше повідомлялося, що Microsoft майже наздогнала Apple у рейтингу найдорожчих компаній, відстаючи від конкурента менше ніж на $60 мільярдів.

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