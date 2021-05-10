Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Microsoft випустила нову версію операційної системи - Windows 11

До середини 2022 року всім придатним пристроям з Windows 10 буде запропоновано оновлення до Windows 11
Корпорація Microsoft випустила нову версію операційної системи - Windows 11, з 4 жовтня нова система доступна для завантаження (на день раніше, ніж анонсувалось).
Microsoft випустила нову версію операційної системи - Windows 11 Фото: з відкритих джерел

Про це пише The Verge, зазначає "Економічна правда".

Ті користувачі, які нещодавно придбали пристрій із Windows 10, зможуть перейти  на Windows 11 одразу.

Для всіх інших розгортання Windows 11 буде поступовим.

У Microsoft кажуть, що існуючі пристрої на Windows 10, які підходять для оновлення на Windows 11, почали оновлюватися 4 жовтня, але це будуть переважно нові пристрої, які отримають оновлення негайно.

"Ми очікуємо, що до середини 2022 року всім придатним пристроям з Windows 10 буде запропоновано оновлення до Windows 11", - додали в корпорації.

Microsoft представила Windows 11 в червні. Тоді у компанії заявили, що це "найбільш захищена" операційна система сімейства.

Windows 10 вийшла в 2015 році. Щороку Microsoft випускала для неї по два оновлення. При цьому, Windows 10 буде підтримуватися до 24 жовтня 2025 року.

Раніше мінімальними системними вимогами Windows 11 називали такі:

  • Процесор: 64-розрядний, двоядерний, 1 ГГц.
  • Оперативна пам'ять: 4 ГБ.
  • Сховище: 64 ГБ.
  • Дисплей: 9 дюймів, 1366 × 768 пікселів.
  • Графіка: сумісна з DirectX 12, драйвери WDDM 2.x.
  • Безпека: UEFI, Secure Boot і TPM 2.0.

Нагадаємо, що Microsoft дозволила заходити в акаунти за допомогою відбитку замість пароля

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 10 2021 17:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.