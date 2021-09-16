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Microsoft дозволила заходити в акаунти за допомогою відбитку замість пароля

Слабкі паролі є початком для більшості атак на корпоративні та приватні облікові записи. Щосекунди відбувається 579 кібератак для отримання паролів - це 18 мільярдів щороку
Компанія Microsoft дозволила користувачам заходити у свої акаунти без використання пароля.
Microsoft дозволила заходити в акаунти за допомогою відбитку замість пароля Фото: UNSPLASH
Про це повідомляє Sky News.
 
Зазначається, що натомість користувачам пропонується застосовувати додатки щодо зчитування відбитків пальців та розпізнавання обличчя.
 
Нова функція стане доступною для всіх користувачів "упродовж кількох тижнів".
 
У компанії впевнені, що такий крок зробить акаунти користувачів більш захищеними.
 
"Слабкі паролі є початком для більшості атак на корпоративні та приватні облікові записи. Щосекунди відбувається 579 кібератак для отримання паролів - це 18 мільярдів щороку", - заявила представниця Microsoft Васу Яккал.
 
Повідомляється, що користувачам і далі буде дозволено входити у свої акаунти за допомогою пароля.
 
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16 09 2021 17:24
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