Microsoft дозволила заходити в акаунти за допомогою відбитку замість пароля

Слабкі паролі є початком для більшості атак на корпоративні та приватні облікові записи. Щосекунди відбувається 579 кібератак для отримання паролів - це 18 мільярдів щороку

Компанія Microsoft дозволила користувачам заходити у свої акаунти без використання пароля.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що натомість користувачам пропонується застосовувати додатки щодо зчитування відбитків пальців та розпізнавання обличчя.

Нова функція стане доступною для всіх користувачів "упродовж кількох тижнів".

У компанії впевнені, що такий крок зробить акаунти користувачів більш захищеними.

"Слабкі паролі є початком для більшості атак на корпоративні та приватні облікові записи. Щосекунди відбувається 579 кібератак для отримання паролів - це 18 мільярдів щороку", - заявила представниця Microsoft Васу Яккал.

Повідомляється, що користувачам і далі буде дозволено входити у свої акаунти за допомогою пароля.