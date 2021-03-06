Microsoft представить нове покоління Windows 24 червня

Програмне забезпечення буде поширене серед так званих "інсайдерів Windows", які підпишуться на тестування нових продуктів після заходу

24 червня компанія Microsoft представить нову версію програмного забезпечення Windows. Очікується, що програмне забезпечення буде випущено в широкий продаж восени.

Нове програмне забезпечення являє собою одне з "найзначніших" змін цього десятиліття у сфері ОС для персональних комп'ютерів, повідомляє Bloomberg.

В операційній системі буде оновлений дизайн, будуть передбачені додаткові можливості для розробників в магазині додатків Microsoft Store і більш прості способи взаємодії користувачів.

Програмне забезпечення буде поширене серед так званих "інсайдерів Windows", які підпишуться на тестування нових продуктів після заходу.

Нагадаємо, Microsoft з 15 червня 2022 року припинить підтримку свого браузера Internet Explorer.

Крім того, Білий дім вивчає можливість створення координаційної кібергрупи для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервера компанії Microsoft.